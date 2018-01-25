Цена на нефть марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию утро 25 января стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,63% - до 70,96 доллара за баррель, сообщает «Прайм».
Ранее в ходе вечерних торгов марка Brent достигала отметки в 71,03 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93%, до 66,22 доллара за баррель.
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