Автобус с 45 пассажирами на борту упал в пропасть в Гватемале.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкойна местный информационный портал Prensa Libre.

В результате падения погибли 15 человек, остальные получили травмы.

«По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд реку», - говорится в сообщении.

При этом водитель не рассчитал, что после сильных дождей река вышла из берегов.

Поток воды оказался настолько силен, что потащил за собой автобус, который вместе с водой упал в 40-метровый овраг.