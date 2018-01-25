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Автобус с 45 пассажирами на борту упал в пропасть в Гватемале. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкойна местный информационный портал Prensa Libre.

В результате падения погибли 15 человек, остальные получили травмы. 

«По предварительным данным, трагедия произошла в департаменте Уэуэтенанго, когда водитель пытался переехать вброд реку», - говорится в сообщении.

При этом водитель не рассчитал, что после сильных дождей река вышла из берегов.

Поток воды оказался настолько силен, что потащил за собой автобус, который вместе с водой упал в 40-метровый овраг.

 
ForUm

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