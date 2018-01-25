также в разделеПроисшествия
В Харькове повредили памятный знак Ивану Сирко 198
В Славянске на складе ГСМ произошел крупный пожар 93
В черноморском порту столкнулись поезд и автобус с людьми 66
На Киевщине в жилом доме произошел взрыв газа, есть жертвы 105
На Тернопольщине катание на санках закончилось гибелью молодой девушки 83
Штаб АТО: ДТП в Доброполье произошло из-за погоды 216
На Кировоградщине охранник супермаркета одним ударом убил бездомного 131
На Киевщине мужчина напал на депутата с муляжом гранаты 56
На Донетчине столкнулись военный «КрАЗ» и автобус с шахтерами, 17 пострадавших 73
В Украине до сих пор обесточены 109 населенных пунктов 55
За прошлые сутки в зоне АТО – 6 обстрелов, 1 военный погиб 40
Штаб: Боевики обстреляли оккупированный Докучаевск 84
В Покровске на шахте вспыхнул метан, пострадали 8 горняков 54
Центр Прилук из-за аварии затопило нечистотами 137
«Увлеклись игрой»: В одесском порту задержали вооруженных парней 84
Кабул: В МВД Афганистана говорят о 9 погибших украинцах 74
Погибших в Кабуле украинцев идентифицировали, ГосЧС готовит самолет 78
В Бердянске злоумышленник тяжело ранил трех полицейских 91

За минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, в результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки вражеские вооруженные провокации не прекратились. Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов украинских защитников, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным на установленные расстояния», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На донецком направлении противник на Приазовье вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

Украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги