За минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, в результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки вражеские вооруженные провокации не прекратились. Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов украинских защитников, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным на установленные расстояния», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На донецком направлении противник на Приазовье вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

Украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности.