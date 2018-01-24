Из плена боевиков освобожден старший солдат 92-й бригады Роман Савков.

Национальное антикоррупционное бюро провело обыск по месту жительства первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, который во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, заявляет, что после бегства экс-президента Виктора Януковича ожидалось нападение России по всем направлениям. Об этом он сказал во время допроса в качестве свидетеля стороны обвинения на заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о государственной измене Януковича.

Он также сообщил, что российские спецслужбы начали создавать сеть своих агентов в юго-восточных областях Украины в 2012 году.

Кроме того, Парубий сообщил, что стрельбу во время событий Революции Достоинства в Киеве начали представители спецслужб России.

НАК «Нафтогаз» должен закупить как минимум 4 млрд кубометров газа у «Газпрома» в 2018 году, это обязательное условие выполнения решения Стокгольмского арбитража и на данный момент это выгодно с точки зрения коммерции. Об этом сказал глава НАК Андрей Кобоолев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером обсудили закон о реинтеграции Донбасса.

Тела семи граждан Украины, погибших во время теракта в отеле «Интерконтиненталь» в Кабуле, передали украинским дипломатам. После чего самолет погибшими прилетел в Украину.

11 народных депутатов Украины предлагают ограничить с 1 января 2020 года реализацию мяса, полученного в результате забоя на бойне без эксплуатационного разрешения.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Список кандидатов обнародовала пресс-служба Главы государства.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Париже, возложил на Москву ответственность за очередную химическую атаку в Сирии. Москва, в свою очередь, предложила создать новый механизм для расследования химатак.

Коррупция остается самой большой проблемой Украины, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Антициклон «Кристиан», который принес на большую часть территории Украины солнечную и морозную погоду, потеряет свою силу в воскресенье, 28 января, сообщила синоптик Наталья Диденко.