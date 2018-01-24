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За январь-декабрь 2017 года в государственный бюджет Украины поступило 15,1 млрд грн военного сбора. Об этом заявил директор Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, поступления военного сбора за прошлый год на 360 млн грн превысили соответствующий показатель 2016 года.

«Больше всего военного сбора уплачено плательщиками Киева - 2 млрд 398 млн грн, 859 млн грн поступило в бюджет от плательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн - Харьковской области и 679 млн грн - Львовской области», - отметил Дроняк.

Наибольшие суммы военного сбора прошлого года в бюджет поступили в декабре - более 1,7 млрд грн, более 1,3 млрд грн этого сбора было уплачено в июне, июле, октябре и ноябре 2017 года.
ForUm

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