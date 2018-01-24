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Кабинет Министров призвал Национальную комиссию по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы для облэнерго в Украине взвешенными, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго - так называемое RAB-регулирование - является исключительно прерогативой и компетенцией Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг - независимого органа, который занимается сферой тарифообразования в Украине. Правительство не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его опубликования», – говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что согласно действующему законодательству, публикация принятого НКРЭКУ решения в издании «Урядовый курьер» является обязательным и для этого не нужно решение правительства.

«Что касается самого решения, то идея стимулирующего тарифообразования - дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний - в целом поддерживается правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, и эта позиция неоднократно озвучивалась публично. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов - 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги», – подчеркнули в правительстве.

Кабмин призвал НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными.
ForUm

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