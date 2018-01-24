Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четверых жителей Донецкой области, которые входили в агентурную сеть террористов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что сотрудники СБУ во время выполнения комплекса мероприятий по обеспечению информационной безопасности государства зафиксировали очередные факты использования спецслужбами РФ социальных сетей для проведения подрывной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что четверо жителей Донецкой области, которые входили в агентурную сеть террористов, регулярно передавали через аккаунты в соцсетях информацию о силах антитеррористической операции.

Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам из спецслужб РФ данные о дислокации и передвижении военных подразделений, задействованных в АТО в Краматорском и Славянском районах.

Сотрудники СБУ также установили, что информаторы администрировали антиукраинские сообщества в российских соцсетях, где размещали специально подготовленные материалы с призывами к изменению границ территории Украины.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили у четырех информаторов компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для передачи информации представителям террористов и осуществления антиукраинской пропаганды.

Ответственность за указанные противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.