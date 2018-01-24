Британский музыкант Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене. Последней серией выступлений станет турне One Last World, которое начнется в сентябре 2018 года.

Об этом было объявлено на прошедшей в представительстве компании YouTube специальной пресс-конференции, транслировавшейся одновременно в Лондоне и Нью-Йорке, сообщает Би-би-си.

По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети.

В прошлом году сэр Элтон провел два дня в реанимации и больше недели в больнице.

Как объявили тогда его менеджеры, причиной стала потенциально смертельная бактериальная инфекция, которую он получил во время турне по Латинской Америке.

Музыканту пришлось тогда отменить девять концертов в Лас-Вегасе и Калифорнии.