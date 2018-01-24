Выполнение пятилетней стратегии развития «ПриватБанка» завершится его приватизацией. Об этом в интервью FinClub заявил глава набсовета «ПриватБанка» Энгин Акчакоча.
«Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее», – сообщил он.
Приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.
«Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года», – сказал Акчакоча.
«Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey & Company совместно с «ПриватБанком». Лишь после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника - Министерства финансов, мы сможем предоставить инструкции банку, чтобы он начинал работать согласно им», – заявил Акчакоча.
По его мнению, реформировать бизнес-модель такого большого учреждения, как «ПриватБанк», это «настоящий вызов».
Выбор компании McKinsey был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.
«Это было требование МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом. Тогда подготовленная идея лучше воспринимается, ее проще воплотить», – подчеркнул он.
Напомним, 21 декабря 2016 года «ПриватБанк» перешел в государственную собственность.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время