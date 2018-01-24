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Выполнение пятилетней стратегии развития «ПриватБанка» завершится его приватизацией. Об этом в интервью FinClub заявил глава набсовета «ПриватБанка» Энгин Акчакоча.

«Срок действия стратегии – с 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и далее», – сообщил он.

Приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.

«Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года», – сказал Акчакоча.

«Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey & Company совместно с «ПриватБанком». Лишь после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника - Министерства финансов, мы сможем предоставить инструкции банку, чтобы он начинал работать согласно им», – заявил Акчакоча.

По его мнению, реформировать бизнес-модель такого большого учреждения, как «ПриватБанк», это «настоящий вызов».

Выбор компании McKinsey был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.

«Это было требование МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом. Тогда подготовленная ​​идея лучше воспринимается, ее проще воплотить», – подчеркнул он.

Напомним, 21 декабря 2016 года «ПриватБанк» перешел в государственную собственность.
ForUm

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