По мнению политтехнолога Андрея Золотарева, переговоры по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса продолжаются, причем диалог идет на высшем уровне – на уровне президентов двух стран. Об этом Золотарев заявил во время пресс-конференции в «РИА Новости».

«Вы все прекрасно понимаете, люди здравомыслящие, что высунутым языком госпожи Геращенко трудно было бы напугать лидеров самопровозглашенных республик и заставить пойти на обмен. Вопрос решался на куда более высоком уровне и куда более тяжеловесными фигурами», - пояснил Золотарев.

Андрей Золотарев обращает внимание, что обмен пленными проходит по формуле «всех на всех в два этапа», которую во время встречи в Ново-Иерусалимском монастыре 15 ноября согласовали украинский политик Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин. «Понятно, что фактически обмен «всех на всех в два этапа» - это и есть та формула, к которой пришли Медведчук и Путин. И по этой формуле в данный момент, собственно, процесс обмена и движется», - конкретизировал Золотарев.

Политтехнолог обращает внимание, что в этой ситуации Банковая фактически проводит информационную операцию прикрытия, скрывая, кто на самом деле ведет переговоры. «А информационная политика Банковой сегодня направлена на то, чтобы скрыть, как идут переговоры о втором этапе обмена пленными. Еще 30-го Порошенко пообещал, что 10 января состоится новый раунд по обмену пленными. На самом деле в Администрации президента состоялись не переговоры, а рабочее совещание Порошенко с представителями Украины в Минской контактной группе», - расставил Золотарев точки над «i».

«И только 11 января иностранные СМИ – не украинские, заметьте! – сообщили, что 10 числа состоялась встреча Медведчука с Путиным, во время которой обсуждались, в том числе, и второй этап обмена пленными. Отсюда, как говорится, делайте выводы», - сообщил политтехнолог.

Золотарев прогнозирует, что второй этап обмена пленными пройдет по формуле, которую согласовали в ходе переговоров Медведчук и Путин. «Убежден, что и второй этап пройдет по этой формуле. И переговоры действительно идут, но ведут их не декоративные фигуры вроде бывшего пресс-секретаря Ющенко… Поэтому запускаются вот такие фейки, чтобы скрыть истинное положение вещей», - пояснил Андрей Золотарев.

«Когда формула принимается всеми сторонами, тогда есть результат, как мы увидели с первым этапом обмена пленными. Несмотря на все палки в колеса, которые ставились по ходу обмена. Поскольку каждый пытался уже на завершающем этапе, чтобы ему дали «чуть-чуть понести бревно», - резюмировал Золотарев.