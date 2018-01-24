Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова назвала обыск НАБУ местью, но заявила, что предоставила следователям все вещи для осмотра.

Об этом она сказала журналистам после обыска, передает Украинская правда.

«Это не более как месть за то, что сотрудник НАБУ был задержан», - сказала она.

По словам Пимаховой, представители НАБУ пришли к ее квартире в 07:40, она просила подождать адвоката, но они взломали дверь и начали обыск. Параллельно обыск прошел и в ее рабочем кабинете.

«Я просила: подождите 10-15 минут, приедут адвокаты, и будете проводить следственные действия. Сотрудники НАБУ сказали, что ждать не будут. Двери взломали, зашли. Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам. Очень внимательно сотрудники НАБУ провели обыск, все тщательно осмотрено», - сказала Пимахова.

Она уверяет, что «никаких незаконных вещей не было и не может быть», потому что «никаких действий незаконных» с ее стороны не было.

«Следственные действия закончены, дальше будет проводиться следствие. Все это касается нашего вопроса в рамках поданного мною заявления о том, что мне предлагает Сергей Титенков взятку в размере 30 тысяч долларов», - сказала Пимахова.

По ее словам, никаких доказательств у НАБУ в отношении нее нет, но она будет «полностью содействовать следствию НАБУ, чтобы правда восторжествовала» и «поскольку ей нечего скрывать».

Пимахова не сказала, что следователи изъяли и унесли в коробках.

«Мне сказали, что я не имею права говорить. Скажу так: никаких денег нет, как и никаких вещей, которые могли бы свидетельствовать о предмете какого-то преступления», - сказала Пимахова.

Она подчеркнула, что подозрение ей не вручали.

«Ни о каком подозрении речь не идет. Я сказала следователю, что готова приходить, пожалуйста, вызывайте, приглашайте, будем работать, будем доказывать, я считаю, что я права и расцениваю это (обыски – ред.) как некую месть», - сказала Пимахова.

Как известно, утром 24 января НАБУ проводило обыск у Пимаховой.

29 ноября 2017 в ГМС заявили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск.