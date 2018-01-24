Возбуждены уголовные дела по факту гибели и ранения мирных жителей Донецка в результате прицельного обстрела объектов гражданской инфраструктуры и автобуса

Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще два уголовных дела против военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, сообщает пресс-служба следкома.

По версии СК РФ, 21 января 2018 года в результате намеренного обстрела пассажирского автобуса, находившегося перед контрольно-пропускным пунктом самопровозглашенной «Донецкой народной республики» «Еленовка» в районе одноименного поселка, скончался не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1960 года рождения, мужчина 1956 года рождения получил пулевые ранения.

«При этом у следствия есть все основания полагать, что это был прицельный обстрел автобуса с гражданскими лицами, который велся из автоматического огнестрельного оружия военнослужащими Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняющими приказы вышестоящих должностных лиц в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины (Минск, 05.09.2014) и Меморандума к нему (Минск, 19.09.2014), а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней», - заявили в российском ведомстве.

Кроме того, 22 января 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, якобы произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городе Докучаевске. В результате не участвующие в вооруженном конфликте пять мирных жителей, в том числе три женщины, получили ранения.

Напомним, по информации штаба АТО, боевики в районе КПВВ «Еленовка», который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории, обстреляли автобус с гражданскими лицами. В результате инцидента, по словам людей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, есть пострадавшие среди мирного местного населения: один человек погиб, еще один – получил ранения.

Позже штаб сообщил об обстреле Докучаевска боевиками с целью дискредитации украинских военных.