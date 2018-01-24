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Информация о планирующихся поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению. Об этом говорится в ответе пресс-службы Генштаба ВСУ на запрос LIGA.net.

Военное ведомство предоставило комментарий в ответ на информацию, которую 15 января 2018 года в своем Facebook опубликовал главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов.

В публикации журналист утверждал, что Генштаб принял решение внести в список потребностей ВСУ «800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», «несколько тысяч управляемых ракет» и «500 беспилотных летательных аппаратов».

По словам Бутусова, это якобы принятое решение означает, что «в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска».

Пресс-служба Генштаба в ответе на запрос отметила, что потребность армии в оружии и технике и порядок ее удовлетворения, в том числе ПТРК «Стугна», «Корсар» и беспилотниками, определена государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года.

Данная программа утверждена постановлением Кабинета Министров от 30 марта 2016 года №284-6.

«Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа «Совершенно секретно», - сообщили в Генштабе.

Напомним, в бюджете-2017 расходы на сектор обороны и безопасности составляют 5,2% от ВВП. 

По информации заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, объем государственного оборонного заказа Украины на 2017 год вырастет на 10-20% по сравнению с 2016 годом. 

Напомним, финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37% по сравнению с прошлым годом и превысило 21 млрд грн. 
ForUm

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