также в разделеМир
Миятович избрали комиссаром ОБСЕ по правам человека 9
Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной карьеры 10
Генпрокурора США допросили по «российскому делу» 21
Наводнение во Франции: Сена и Рейн вышли из берегов 56
США: Ответственность за новую химатаку в Сирии несет Россия 58
В Ливии взорвали авто у мечети: погибли 33 человека 31
В России отменили показ британской комедии «Смерть Сталина» 68
Объявлены все номинанты на «Оскар» 39
Экс-министра культуры Южной Кореи осудили за «черные списки» артистов 55
Грузия получила первую партию Javelin 105
В Давосе открылся Всемирный экономический форум 76
У берегов США обнаружили российский корабль-шпион 60
ЦРУ: КНДР сможет нанести ядерный удар по США через несколько месяцев 48
Правительство США возобновляет работу 46
Турецкая армия начала новое наступление на сирийский Африн 94
Новым президентом ПАСЕ избран итальянец Микеле Николетти 46
В Греции требовали от Македонии сменить название страны 129
Ответственность за теракт в Кабуле взял на себя «Талибан» 42

В Польше задержали еще двух человек, которые участвовали в праздновании 128-летия со дня рождения Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на  RMF24.

Задержанным предъявлены обвинения в пропаганде нацистского строя.

Мужчин задержали в рамках дела о публичном прославлении нацизма, которое открыла прокуратура. Делом также заинтересовалось Агентство внутренней безопасности Польши, которое намерено проверить польские националистические организации.

Накануне по этому делу были задержаны трое мужчин. По данным следователей, задержанные являются организаторами празднования 128-й годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера, которое проходило в лесу в Водзислав-Сленски.

У одного из задержанных нашли оружие и боеприпасы. Также в ходе проведенных обысков в квартирах подозреваемых обнаружены «предметы, в том числе обмундирование и другие вещи, которые содержат материалы, пропагандирующие нацистский строй».

Толчком к действиям правоохранителей стало журналистское расследование канала TVN24, касающееся деятельности отдельных националистических группировок Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах вермахта провозглашают тосты «За Адольфа Гитлера и нашу родину, любимую Польшу», «алтарь» с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.

Фото: via TVN24 rmf24.pl

Напомним, польский суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него обувь. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги