В Польше задержали еще двух человек, которые участвовали в праздновании 128-летия со дня рождения Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Задержанным предъявлены обвинения в пропаганде нацистского строя.

Мужчин задержали в рамках дела о публичном прославлении нацизма, которое открыла прокуратура. Делом также заинтересовалось Агентство внутренней безопасности Польши, которое намерено проверить польские националистические организации.

Накануне по этому делу были задержаны трое мужчин. По данным следователей, задержанные являются организаторами празднования 128-й годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера, которое проходило в лесу в Водзислав-Сленски.

У одного из задержанных нашли оружие и боеприпасы. Также в ходе проведенных обысков в квартирах подозреваемых обнаружены «предметы, в том числе обмундирование и другие вещи, которые содержат материалы, пропагандирующие нацистский строй».

Толчком к действиям правоохранителей стало журналистское расследование канала TVN24, касающееся деятельности отдельных националистических группировок Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах вермахта провозглашают тосты «За Адольфа Гитлера и нашу родину, любимую Польшу», «алтарь» с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.

Фото: via TVN24 rmf24.pl

Напомним, польский суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него обувь.