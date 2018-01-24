Харьковские полицейские устанавливают злоумышленников, которые повредили памятную плиту атаману Ивану Сирко.
По данным пресс-службы облполиции, повреждение памятной плиты обнаружено в среду утром, 24 января, в сквере Жен Мироносиц.
О происшествии в полицию сообщили граждане.
На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские выяснили, что неизвестные разбили верхнюю часть памятника. Собраны первичные материалы.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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