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Харьковские полицейские устанавливают злоумышленников, которые повредили памятную плиту атаману Ивану Сирко.

По данным пресс-службы облполиции, повреждение памятной плиты обнаружено в среду утром, 24 января, в сквере Жен Мироносиц.

О происшествии в полицию сообщили граждане.

На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские выяснили, что неизвестные разбили верхнюю часть памятника. Собраны  первичные материалы.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 
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