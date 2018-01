В Лозаннском центре Swiss Tech Convention Национальная сборная Украины узнала соперников в новосозданном турнире УЕФА – Лиге Наций.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ФФУ, подопечные Андрея Шевченко сыграют с Чехией и Словакией.

Предусмотрено шесть окон для матчей (6-8 и 9-11 сентября, 11-13 и 14-16 октября, 15-17 и 18-20 ноября 2018). В них сборная Украины и проведет четыре поединка.

ак выглядит главный трофей турнира:

A first look at the #NationsLeague trophy 🏆🤩 pic.twitter.com/y94135cboP