Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию «Гуманитарные последствия войны в Украине», которая призывает все стороны конфликта на Донбассе максимально обеспечить права и интересы гражданских лиц как в зоне боевых действий, так и беженцев. Особый акцент в документе делается на необходимости прекратить дискриминацию жителей Донецкой и Луганской областей со стороны властей Украины в части их социальных (выплаты пенсий и пособий) и политических прав.

Как отметил в своем выступлении на дебатах по поводу резолюции Вадим Новинский, в недавно принятом законе о деоккупации Донбасса содержаться положения, позволяющие отныне армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущество жителей регионов, пишут Комментарии.

«Приняв этот закон, из которого сознательно выброшены любые ссылки на утвержденные Советом Безопасности ООН и упомянутые в четырех резолюциях ПАСЕ Минские соглашения, правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического регулирования конфликта», - сказал Новинский.

Оппозиционный политик призвал Ассамблею осудить попытку одностороннего отказа от исполнения Минских соглашений и поддержать поправку к резолюции, направленную на защиту прав и свобод жителей Донбасса. Речь идет о том, чтобы рекомендовать украинскому правительству, украинской власти изменить закон о так называемой деоккупации согласно Минских соглашений. Он отметил, что инициировал поправку вместе с Юлией Левочкиной, а также другими делегатами Ассамблеи, которые ее подписали. И внес после того как она была одобрена профильным комитетом ПАСЕ.

В итоге, с подачи Новинского в итоговый текст резолюции 42 голосами против 16 была внесена правка, которая требует от руководства Украины изменить закон о «деоккупации Донбасса» с тем, чтобы с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальной защите и основные гуманитарные нужды гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в вышеуказанной резолюции ПАСЕ также требует от России остановить военную агрессию против Украины.