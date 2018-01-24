Исполняющий обязанности председателя Государственного центра занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко заявляет, что самая низкая заработная плата у медсестер, докторов, учителей и воспитателей. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

«Наибольший спрос на вакансии в Украине среди квалифицированных рабочих: швеи, электромонтеры, электросварщики, слесари, токари, пекари, водители, маляры, операторы котельных», - сказал Ярошенко.

В сфере услуг самыми востребованными являются: продавцы, повара, официанты, бармены, младшие медработники, парикмахеры.

«Сегодня самая низкая заработная плата у медсестер, врачей, учителей и воспитателей. И, к сожалению, она абсолютно не отвечает инфляционным процессам, которые сегодня есть в стране. Это очень низкие зарплаты», - добавил он.

По словам Ярошенко, самая высокая средняя зарплата в Киеве, далее идет Киевская, Запорожская, Днепропетровская, Полтавская области.