Укринформ разобрался, какие требования выдвигают Украине ее финансовые доноры, и что будет, если Украина этих требований не выполнит

Отношения Украины с Международным валютным фондом, похоже, выходят на новый уровень. МВФ с помощью заявления четко обозначил свою позицию — или вы выполняете все договоренности, или о финансовой помощи Украина может забыть. Украинская сторона сопротивляется, мол, мы выполним свои обязательства, но так, как посчитаем нужным.

Все понимают, что без запланированного объема помощи в 3,5 миллиардов долларов, которые МВФ планировал предоставить в 2018 году, экономике Украины будет не до шуток. В частности, на днях на этом акцентировал внимание министр финансов Украины Александр Данилюк. Однако, по его мнению, есть определенные силы, которые заинтересованы в прекращении сотрудничества с Фондом, ведь реформы, проведение которых требуют кредиторы, противоречат конкретным бизнес-интересам.

И хуже всего то, что компромисса, на который могут пойти и Украина, и МВФ — не видно. По мнению экспертов, требования МВФ для политиков — вопрос жизни и смерти. Чтобы получить кредит МВФ, в стране должны воплощаться в жизнь непопулярные реформы — но скоро выборы и это может значительно ослабить их рейтинг. Следовательно, они пытаются «проскочить между камушками» - получить кредит и избежать реформ, которые ударят по политическому рейтингу. Взамен МВФ не даст денег, если есть вероятность, образно говоря, их «нецелевых» расходов.

Следовательно, Укринформ решил провести небольшую ревизию требований МВФ и исследовать последствия, которые возникнут в случае прекращения сотрудничества с МВФ?

Реформы ценой в $17,5 млрд

Программа «Механизм расширенного финансирования» (EFF), которая была утверждена МВФ еще в марте 2015 года, предусматривала получение Украиной 17,25 миллиардов долларов за 4 года, при условии, что правительство проведет определенные реформы. Программа EFF, по сути, - это скорректированная программа «Stand by», которая была принята в 2014 году и по которой МВФ предоставил два транша на общую сумму 4,3 млрд долларов. По состоянию на конец 2017-го года Украина получила уже 8,7 миллиардов. Правительство ожидает, что в 2018 году МВФ предоставит еще два транша на общую сумму 3,5 млрд долларов, а остальное — в 2019-ом.

Что же должна выполнить Украина? В 2015 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк рассказывал, что программа предусматривала принятие Украиной ряда решений в управлении экономикой, борьбе с коррупцией, наведении порядка в энергетике. Также речь шла об оптимизации и сокращении государственных расходов, увеличении инвестиций в экономику (до 3% ВВП), сокращении аппарата государственных чиновников и о проведении пенсионной реформы.

В начале 2017 года, когда речь зашла о получении очередного транша в размере 1 млрд долларов, Украина подписала с МВФ меморандум, согласно которому обязалась в течение 2017-2018 года воплотить в жизнь следующее: пенсионную реформу, новую службу расследования финансовых преступлений против государства (заменитель налоговой милиции), монетизацию субсидий, решение проблем с кредитами Приватбанка (а именно — выбрать фирму, которая будет заниматься его проблемными кредитами) и усовершенствование процедуры банкротства предприятий. Все это, так или иначе, начато и реализовывается.

Не антикоррупционным судом единым

Однако другие требования МВФ стали камнем преткновения в получении очередного транша. Прежде всего, позиции Украины и МВФ принципиально разошлись в вопросах антикоррупционной политики в стране. Укринформ уже разбирался, что же именно не устраивает Запад в президентском законопроекте о создании антикоррупционного суда. Если коротко: западные партнеры не удовлетворены предложенным механизмом выбора судей, который, по их мнению, не обеспечивает судейской независимости. Но даже ультиматум МВФ не заставил украинскую сторону пойти на уступки в этом вопросе. Президентский закон о создании антикоррупционного суда будет рассматриваться в ВР уже в феврале, поэтому тогда мы и узнаем, какой будет судьба суда и очередного транша от МВФ.

Еще одно принципиальное требование МВФ — это проведение земельной реформы. Украина должна была давно уже подготовить законодательство для внедрения рынка сельскохозяйственной земли, и отменить мораторий на продажу земли. Но осенью 2017 года парламент опять принял продление моратория до 1 января 2019 года.

Напоследок МВФ требует повышения цены на газ для населения. Формально требование звучит так: установление рыночных тарифов на природный газ. А по сути, от нас требуют закладывать в тариф инвестиционную составляющую, за счет которой Украина должна аккумулировать средства на развитие собственной газодобычи. Но повышения цен не произошло — Минэнерго в октябре 2017-го заявило, что оснований для такого решения нет.

Разрыв отношений с МВФ может быть и выгодным... кому-то

Итак, антикоррупционный суд, повышение цен на газ и земельная реформа — три «кита», на которых сегодня стоит перспектива получения или не получения Украиной 3,5 млрд долларов в 2018 году. И это не впервые, когда Украина сначала договаривается с донорами о помощи, а потом что-то идет не так. Похожая ситуация была и в 2005 году, когда выполнение программы сотрудничества с МВФ стало невозможным из-за того, что Украина не выполняла условий.

Есть ли подтверждение этой тенденции? Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что в украинской политике есть отдельные люди или силы, которым не выгодно проведение реформ, которые требует МВФ. «Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию ради своих личных интересов» - комментирует глава Минфина.

Бывший исполнительный директор Европейского банка развития и реконструкции Александр Савченко соглашается с тезисом министра.

«Подобная ситуация — не редкость. И не только в сотрудничестве Украины с МВФ, а еще и со Всемирным банком. Прослеживается определенная тактика: получить деньги — не выполнить обязательства. Почему так происходит? Требования МВФ, как правило, в интересах украинской экономики, а не той или иной власти. И поэтому у политиков нет интереса выполнять все эти требования, в частности такие, как создание сегодня антикоррупционного суда», - отмечает экономист.

Жизнь без кредита: доллар по «50»

Причин сомневаться в том, что МВФ не предоставит Украине 3,5 млрд долларов кредита — все больше. Из уст некоторых экономистов раздаются апокалиптические прогнозы для украинской экономики, мол, если кредита не будет — страну ждет дефолт. На самом ли деле это так?

«В этом году никаких последствий быть не должно. А вот в следующем — вполне возможно. Думаю, дефолт невозможен. Максимум — незначительная девальвация гривни, допустим, до 32 грн/доллар. А вот реструктуризация государственного долга — выглядит вполне реалистично. Вероятно, нынешняя программа таки будет приостановлена, но затем начнутся переговоры по новой программе с МВФ», - считает Александр Савченко.

С этим соглашается и аналитик Dragon Capital Сергей Фурса.

«Сразу «конец света» не наступит, все же экономика страны растет, поэтому инерция последних лет сохранится. Но это будет иллюзией. Экономический рост начнет угасать, а резервы — таять. А дальше придет время и долги выплачивать, но новых денег не будет. Экономическая политика без контроля МВФ сразу вернется к традиционной поддержке национального производителя. Как результат — «откат» всех реформ и эмиссия гривни» - отмечает эксперт.

По его словам, вопрос заключается в том, насколько беднее мы станем в ближайшие несколько лет. Ведь дефицит бюджета без донорской помощи покрыть не удастся. «Первое, что отреагирует — курс валют. Затем начнется сокращение расходов бюджета. Девальвация гривни приведет к подорожанию импортных товаров, в том числе, и газа. Если сейчас курсом доллара «по 50» только пугают, то без программы МВФ любой подобный курс станет реальным», - объясняет Сергей Фурса.

Но, с другой стороны, год только начался — поэтому у политиков еще есть шанс исправить ситуацию. Если они действительно этого хотят...