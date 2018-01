Отсутствие обстрелов за прошедшие сутки в зоне проведения АТО связано с приездом спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Такое мнение высказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Волкер находится в Украине. Это свидетельствует о том, что каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет всех обмануть», – написала она в Twitter.

No ceasefire violations in Donbas on 23.01 while K.Volker is in Ukraine. Every step in Donbas is controlled by Ru,who wants to fool everyone