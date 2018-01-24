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Отсутствие обстрелов за прошедшие сутки в зоне проведения АТО связано с приездом спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Такое мнение высказала спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Никаких нарушений прекращения огня на Донбассе 23 января, пока Волкер находится в Украине. Это свидетельствует о том, что каждый шаг на Донбассе контролируется Россией, которая хочет всех обмануть», – написала она в Twitter.

 


 

 

Напомним, 23 января Курт Волкер прибыл в Украину, однако его визит на восток страны остается под вопросом из-за погодных условий.

Волкер встретился с начальником Генштаба Украины Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом, а также Президентом Порошенко.

26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

По данным штаба АТО, впервые за долгое время сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

 
ForUm

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