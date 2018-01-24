В Париже затоплены некоторые улицы, тоннели, частично остановлено движение общественного транспорта, а в Страсбурге местная власть приняла решение о контролируемом затоплении территорий.

В 23 департаментах Франции из-за роста уровня воды в водоемах объявили оранжевый (предпоследний из четырех) уровень опасности, сообщает Укринформ со ссылкой на метеорологов.

«До пятницы уровень воды в Сене может достичь своего пика – 6,1 метра. Вода в Сене поднималась до такого уровня в последний раз в июне 2016 года», - информировала местная власть в Париже.

Из-за затопления в Париже перекрыт ряд дорог и автотоннелей, остановлено движение на одной из веток электрички, закрыты для посещения некоторые достопримечательности, в частности лебединый остров неподалеку от Эйфелевой башни.

В мэрии предупредили жителей о возможном затоплении подвалов из-за подъема грунтовых вод.

На востоке страны в результате ливней и таяния снега из берегов вышел Рейн. Чтобы избежать разрушительных последствий стихии, на юг от Страсбурга был затоплен польдер, площадь которого составляет 600 гектаров.

Жителей предупредили, что ситуация в данном районе может ухудшаться и призвали быть осторожными.