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Российская Федерация и ее крупнейшая газодобывающая компания «Газпром» спонсируют группы влияния, которые блокируют деятельность по добыче природного газа в Украине.

Об этом в эфире 5 канала заявил глава правления национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Нужно сокращать влияние пророссийских групп. Ни для кого не секрет, что «Газпром» и Россия тратят деньги, спонсируя определенные силы в Украине, которые блокируют новые месторождения, добычу газа и которые врут местным жителям об экологических последствиях», - приводит его слова УНИАН.

Коболев привел пример Харьковщины, где недавно «негативно настроенные люди, которые не имеют ничего общего с местными жителями, пытались блокировать переговоры об освоении новых участков». «Мы сотрудничаем с правоохранительными органами. Мы ищем их помощь в этом вопросе и надеемся, что они нам помогут в этот раз», - добавил глава «Нафтогаза».

Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличила добычу природного газа на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. Государственная компания «Укргазвыдобування», которая входит в структуру «Нафтогаза» и ведет добычу в Харьковской и Полтавской областях, по итогам прошлого года увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м. В настоящее время компания реализует программу «20/20», которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 млрд куб. м газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 млрд грн.

 
ForUm

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