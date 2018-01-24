Предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Накануне глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что Киев не получал от Москвы официальных нот по этому вопросу. Он добавил, что Украина не будет делать ничего, что может ослабить ее политическую или юридическую позицию.

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение», — сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

Он добавил, что не знает, направлялись ли какие-нибудь документы по дипломатическим каналам.

Как сообщал ForUm, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована. По его словам, в Крыму осталась береговая техника – два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что прорабатывает вопрос возможного возвращения Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма «унизительной подачкой».