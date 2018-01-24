Прокуратура Киева совместно со следователями территориального управления Службы безопасности Украины разоблачила заместитель начальника сектора патрульной полиции Бориспольского отдела полиции на получении 5 тыс. гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещения его на площадку.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следственные действия продолжаются.