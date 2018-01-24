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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс был допрошен следователями Роберта Мюллера, расследующего обвинения в том, что штаб кандидата в президенты Дональда Трампа сотрудничал с Россией. Об этом сообщает ВВС.

Сешнс стал первым действующим членом администрации Трампа, дававшим показания спецпрокурору Мюллеру, пишет New York Times со ссылкой на представителя министерства юстиции США Сару Исгур Флорес.

Газета уточняет, что допрос прошел на прошлой неделе и длился несколько часов.

Трамп во вторник заявил, что «совершенно не обеспокоен» по поводу прошедшего допроса Сешнса, сообщает Рейтерс.

Ранее в январе американская пресса сообщала, что команда Роберта Мюллера может допросить и самого президента Трампа.

По данным анонимных источников, юристы Трампа якобы не разделяют его энтузиазма и всячески противятся личной встрече президента со спецпрокурором с глазу на глаз.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен в мае 2017 года специальным прокурором для расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами. Во время расследований он должен выяснить, были ли попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года; имеются ли связи или координация между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа; все другие вопросы, которые возникают в процессе расследования. Прокурор не должен отчитываться перед министерством о каждом своем действии, но замминистра юстиции Розенстайн будет иметь право просить его обосновать какие-то определенные шаги, если сочтет это необходимым. О каждом таком вмешательстве, однако, Розенстайн будет обязан уведомлять председателя и лидера меньшинства обоих комитетов конгресса по делам юстиции и объяснять причины своих обращений.

Ранее Facebook предоставила данные о политической рекламе, оплаченной из России, аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера. 
ForUm

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