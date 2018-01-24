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Сотрудники СБУ установили факт присвоения группой компаний из Одессы более 100 млн гривен при выполнении заказов на строительство и ремонт дорог в регионах Украины.

«Группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах Украины. Сотрудники СБУ задокументировали, что во время государственных закупок владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами для получения контрактов», - сообщает пресс-центр ведомства.

Дельцы также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышению стоимости проведенных работ и использованных материалов. Оперативники спецслужбы установили, что общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 миллионов гривен. Решениями суда уже доказано уклонение предпринимателями от уплаты налогов в размере 5 миллионов гривен.

По заключению экспертов, некачественное выполнение подрядчиками дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры страны и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

По материалам спецслужбы Антимонопольный комитет Украины наложил на группу компаний штрафные санкции в сумме более 37 млн ​​гривен и запретил участвовать в публичных закупках сроком на три года.

Материалы уголовного производства в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

 
ForUm

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