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В ливийском городе Бенгази взрыв двух автомобилей привел к гибели как минимум 33 людей, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на  Reuters.

«Первый взрыв прогремел у мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы. Второй – более мощный взрыв – прозвучал примерно через 10-15 минут на противоположной стороне улицы, после того  как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия», - говорится в сообщении.

По информации агентства, второй взрыв повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв.

В числе пострадавших называют сотрудников полиции, в том числе и главу следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи.

Медики допускают, что число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за теракт.

Со времени свержения в 2011 г. режима полковника Муаммара Каддафи Ливия переживает тяжелый кризис. На политической арене противоборствуют либеральные силы, поддерживаемые армией, и представители исламистских партий, за которыми стоят группировки бывших повстанцев. С тех пор территория страны находится под контролем различных политических сил и их вооруженных отрядов, центральное правительство контролирует только столичный регион.  В результате сложной ситуации в государстве Ливия вошла в список из пяти стран, от поездок в которые Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться.
ForUm

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