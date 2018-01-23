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В Национальной филармонии Украины состоялась торжественная церемония проводов сборной страны на Игры XXIII зимней Олимпиады, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Республика Корея).

В официальном пресс-релизе НОК Украины сообщается, что Украину «ориентировочно будут представлять 33-35 спортсменов в 9-10 видах олимпийской программы». Окончательная дата подачи официальных заявок от стран-участниц по количеству спортсменов – 30 января, передает Укринформ.

По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, размер призовых за медали разного достоинства будет аналогичен прошлой летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро: «золото» - 125 тысяч долларов, «серебро» - 80 тысяч долларов, «бронза» - 55 тысяч долларов.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который 20 лет назад стал олимпийским чемпионом именно в Республике Корея, сообщил, что первая группа спортсменов отправится в Пхенчхан 1 февраля.

Центральным действом праздничного вечера стала презентация экипировки национальной сборной Украины на будущий олимпийский старт. Новой формой украинскую команду обеспечил спортивный партнер НОК с 2015 года PEAK Sport. Автором парадной коллекции снова выступил Андре Тан.

Как сообщал ForUm, по состоянию на 23 января украинские спортсмены получили 32 олимпийские лицензии, дающие право на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.      

 
ForUm

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