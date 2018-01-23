Президент ФК «Карпаты», бизнесмен Петр Дыминский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП, пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в розыск в информационной системе организации.

Соответствующие документы от Интерпола поступили начальнику департамента Василию Неволе, сообщил Украинской правде директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Начальник департамента Василий Неволя сообщил, что в адрес его подразделения поступили документы от комиссии контроля за файлами центрального бюро Интерпола о предоставлении дополнительной информации по делу Дыминского. Он пожаловался в комиссию по примеру всех наших беглецов, чтобы его не объявляли в розыск с выставлением красной карточки в информационной системе организации», - рассказал Шевченко.

По его информации, Генеральная прокуратура предоставила весь пакет документов для объявления подозреваемого Дыминского в международных розыск. После этого он и пожаловался.

«Мы будем предоставлять информацию, его подозрение в совершении уголовного деяния не связано ни с какими политическими мотивами», - отметил представитель.

Напомним, Дыминскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Нацполиция объявила его в розыск.

12 декабря 2017 Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В декабре с Борща были сняты обвинения в совершении смертельного ДТП и предъявлены обвинения по ст. 396 УК «Сокрытие преступления».

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.