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Президент Украины Петр Порошенко проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Донбассе и продолжающимся нарушении огня со стороны российских оккупационных войск. Стороны провели телефонный разговор во вторник вечером, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.

Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности.

Во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина - НАТО.
ForUm

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