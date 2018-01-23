Президент Украины Петр Порошенко проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации на Донбассе и продолжающимся нарушении огня со стороны российских оккупационных войск. Стороны провели телефонный разговор во вторник вечером, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.

Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. В этой связи было отмечено недавнее одобрение Советом национальной безопасности и обороны Украины проекта Закона Украины о национальной безопасности.

Во время разговора были также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Комиссии Украина - НАТО.