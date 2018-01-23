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Киевский рыбоохранный патруль обнаружил явление удушья на озере Позняки, сообщает Госрыбагентство.

«Сотрудники Киевского рыбоохранного патруля обнаружили промоину со значительной концентрацией рыбы. Исследованием установлено, что содержание растворенного в воде кислорода, при температуре 2° С, значительно ниже предельно допустимой концентрации (0,5 мг/л). Это свидетельствует о явлении удушья», - говорится в сообщении.

При обследовании территории вокруг озера обнаружена площадка, где осуществляются строительные работы. При их проведении происходит накопление загрязненных вод с примесями горюче-смазочных материалов, которые с помощью помпы перекачиваются в оз. Лебединое, а оттуда попадают в оз. Позняки. Температура воды в месте сброса загрязненных вод достигает +11 ° С. Вода имеет характерный едкий запах, серого цвета, мутная. По данному месту отобраны пробы воды для проведения исследований на базе Института рыбного хозяйства УААН. О происшествии сообщили в полицию, Государственную экологическую инспекцию в Киеве и КГГА.

«В настоящее время Киевский рыбоохранный патруль принимает меры по ликвидации негативных последствий. Патруль осуществляет круглосуточную охрану во избежание незаконного изъятия водных биоресурсов местным населением», - сообщил начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.
ForUm

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