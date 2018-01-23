Интерактивная карта свалок пополнилась новым информационным сервисом, который позволяет определить расположение ближайшего пункта приема вторсырья в каждом регионе Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

Всего на карте отражено более 700 пунктов на всей территории Украины с их контактными данными и классификацией видов вторичного сырья, которое там принимают (батарейки, люминесцентные лампы, макулатура, пластик, стекло и т.д.). Больше всего таких объектов зарегистрировано в Киеве (119), на Закарпатье (75), а также на Харьковщине (84) и Днепропетровской области (37).

«Мы рассчитываем, что собранная в одном месте информация о пунктах приема вторсырья не только упростит их поиск, но и позволит привлекать все больше граждан к раздельному сбору мусора. Это крайне актуальная тема, учитывая не только наши обязательства перед ЕС, но и все то негативное влияние на природу и людей из-за неправильного обращения с отходами», - прокомментировал министр Остап Семерак, отметив, что только Киев «производит» за год почти 1,5 млн тонн мусора, из которого утилизируется около пятой части.

Чтобы найти необходимый объект, нужно под изображением Интерактивной карты свалок найти строку «Слои» и выбрать из списка «Пункты приема вторсырья». Обозначения на карте изменят свой цвет на синий, теперь осталось в них выбрать ближайший пункт приема. Новый сервис работает в тестовом режиме, но уже сейчас позволяет пользователям вносить коррективы в размещенной информации в случаях, когда пункт приема вторсырья не был обнаружен по указанному адресу или указана контактная информация является неточной.

Кроме того, пользователи могут добавлять информацию о новых пунктах приема вторичного сырья, которые появились в их населенном пункте, но не указаны на карте.