Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, который оправдал «экс-министра угольной промышленности и энергетики «ЛНР» Сергея Баранова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Коллегией Апелляционного суда установлено нарушение принципа верховенства права судом первой инстанции, что является недопустимым и грубым нарушением закона. Судом также приняты во внимание и нарушения при вынесении решения судом первой инстанции, поскольку судья объявил приговор в полном объеме и в мотивировочной части вместо фамилии обвиняемого указал фамилию другого лица, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации «ЛНР», в отношении которого через несколько дней также вынесен оправдательный приговор», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая 2017 коллегия Кременского районного суда Луганской области оправдала гражданина Украины, так называемого «экс-министра угольной промышленности на энергетики «ЛНР», в связи с недоказанностью, по мнению суда, в действиях обвиняемого состава инкриминируемых уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины (насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 УК Украины (незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Сейчас приговор Кременского районного суда Луганской области, которым «министр ЛНР» оправдан, отменен, назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В мае-июне 2014 года Баранов был назначен на должность «министра угольной промышленности, топлива и энергетики» «ЛНР». После чего приступил к исполнению обязанностей незаконного органа власти «ЛНР», которые исполнял до июля-августа 2014 года.