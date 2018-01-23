Пограничная служба Польши обнаружила, что одно из агентств временной занятости в Люблине нелегально трудоустроило 63 иностранцев, в том числе 62 граждан Украины.

«В результате проверки задержаны в общей сложности 63 иностранцев, в том числе 62 гражданина Украины и один гражданин Молдовы, которые были трудоустроены без необходимых разрешений и договоров одним из люблинских агентств временной занятости», - сообщил пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницький.

Работники из Украины и Молдовы, которых трудоустроило агентство, занимались физическим трудом в одной из фирм на территории Люблина. Пограничная служба не раскрыла других подробностей относительно незаконно трудоустроенных иностранцев.

В связи с незаконным продоустройством Пограничная служба выдала административные решения в отношении иностранцев, предписывающие им покинуть территорию Польши. «Относительно работодателя и нанятых им иностранцев в суд будут направлены исковые заявления. Владельцу агентства труда за незаконное поручение выполнения работы иностранцам грозит штраф в размере до 30 тыс. злотых», - добавил Сеницький.