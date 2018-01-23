также в разделеОбщество
На интерактивной карте свалок обозначили пункты приема вторсырья 7
По примеру всех беглецов: Дыминский подал жалобу в Интерпол 22
Минздрав призвал украинцев прививаться от дифтерии 16
В Украине отменили ВНО по русскому языку 14
Из Польши вышлют 63 украинцев 17
Минздрав ответил Москалю: Закарпатью направят 10 тысяч вакцин 17
Суд отказался закрыть дело об исчезновении Гриба в Беларуси 19
Регистрация на ВНО стартует 6 февраля 24
Главу Госаудита подозревают в незаконном обогащении 48
С начала года в Украине корью заболели 2084 человека 22
Суд вслед за сыном Авакова снял арест с недвижимости Чеботаря 42
Минздрав уверяет, что проблем с наличием вакцин от кори не будет 21
Запорожский аэропорт возобновил работу 30
Преступления против Майдана расследует прокурор, обвинявший активистов 32
В Ривном котов собираются признать частью экосистемы 46
Завтра из плена будет освобожден военнослужащий ВСУ Роман Савков 58
Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира 107
МИД: Число погибших в Кабуле украинцев не увеличилось 30

Для усиления охраны государственной границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыли несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии. С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии, сообщает Госпогранслужба.

Стоит отметить, что военнослужащие Национальной гвардии впервые приобщаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда. Это позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.

В то же время для пограничников и гвардейцев такое взаимодействие не ново. Ранее  военнослужащие двух ведомств совместно обеспечивали усиление системы охраны украинско-молдавской границы на Приднестровском сегменте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги