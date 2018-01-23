Для усиления охраны государственной границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыли несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии. С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии, сообщает Госпогранслужба.

Стоит отметить, что военнослужащие Национальной гвардии впервые приобщаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда. Это позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.

В то же время для пограничников и гвардейцев такое взаимодействие не ново. Ранее военнослужащие двух ведомств совместно обеспечивали усиление системы охраны украинско-молдавской границы на Приднестровском сегменте.