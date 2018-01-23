Новозаводской райсуд Чернигова принял решение отменить постановление следователя о закрытии уголовного производства об исчезновении в Беларуси украинца Павла Гриба. Об этом говорится в обнародованном постановлении суда от 18 января.

«Усматривается, что жалобщик обращался в установленном порядке с соответствующим заявлением о совершении уголовного правонарушения по предварительной правовой квалификацией по ст. 146 УК Украины и такое заявление содержится в материалах данного уголовного дела, однако следователем во время расследования уголовного производства не дано надлежащей правовой оценки этим обстоятельствам, не предприняты все предусмотренные законом меры для установления факта этого криминального правонарушения, а поэтому обжалуемое постановление является преждевременным и подлежит отмене», - отмечается в постановлении суда.

Отмечается, что отец пропавшего украинца обратился в суд с жалобой на постановление следователя о закрытии уголовного производства от 26 декабря об исчезновении Павла Гриба «в связи с отсутствием в обстоятельствах исчезновения ЛИЦО_2 (Павел Гриб - ред.) события преступления, состав которого предусмотрен ч. 1 ст. 115 УК Украины».

По мнению Игоря Гриба, были проверены не все обстоятельства совершения уголовного правонарушения, не проведены необходимые следственные и процессуальные действия, «а, следовательно указанное постановление вынесено в нарушение требований Уголовного процессуального кодекса».

Игорь Гриб также настаивал на необходимости переквалификации дела и продолжение расследования по ст. 146 УКУ (похищение человека), сообщает Укринформ.

Он отметил, что еще 30 августа 2017 года подал заявление со всеми известными ему обстоятельствами исчезновения сына в ГПУ с просьбой зарегистрировать его обращения в реестре с предварительной правовой квалификацией именно по статье 146 УК Украины. Это обращение через прокуратуру Черниговской области было перенаправлено в СУ ГУНП в Черниговской области.

В документе уточняется, что Игоря Гриба письмом от 20 сентября 2017 года от СУ ГУНП в Черниговской области проинформировали, что по факту исчезновения его сына уже зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, а официальных подтверждений о задержании или местонахождении его сына на то время органом досудебного расследования не было получено, поэтому на то время, по мнению следствия, отсутствовали основания переквалифицировать преступление в этом уголовном производстве, или вносить сведения в ЕРДР по ст. 146 УК Украины.

В свою очередь, следователь и прокурор возражали против удовлетворения жалобы, поскольку, по их мнению, уголовное производство осуществлялось по ч.1 ст.115 УК Украины и постановление было вынесено обоснованно.

Однако суд удовлетворил жалобу Игоря Гриба и отменил постановление следователя о закрытии дела.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.