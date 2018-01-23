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КП «Международный аэропорт «Запорожье», который из-за неблагоприятных погодных условий не принимал и не отправлял самолеты сегодня утром, работает в штатном режиме. Об этом сообщили в руководстве коммунального предприятия.

«На данный момент взлетно-посадочная полоса расчищена, аэропорт работает в штатном режиме. Рейс «Запорожье-Жуляны» уже вылетел, приняты рейсы из Стамбула и Шарм-эль-Шейха - работаем по расписанию», - отметили в руководстве КП, сообщает Укринформ.

Напомним, КП «Международный аэропорт «Запорожье» 22 января, несмотря на крайне сложные погодные условия, принимал и отправлял рейсы по расписанию, а утром 23 января остановил отправления самолетов.
ForUm

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