В Украине не ожидается проблем с наличием вакцин от кори.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, которая с 11 января курирует в Минздраве закупки лекарств.

«В апреле ожидается поставка одного миллиона доз вакцин от кори. Следующая поставка в 900 тысяч доз вакцин ожидается в ноябре. Проблем с наличием вакцин быть не должно», - заявила она.

Напомним, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что область не получает вакцину от кори.

С начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли восемь взрослых и детей.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 22 января, зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - у 86 детей.