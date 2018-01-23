В Украине отменили внешнее независимое тестирование по русскому языку в связи с небольшим спросом на него. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передают Українські Новини.

«В связи с тем, что объем заказов на этот тест был невысок. Русский язык стоит в ряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведено в соответствие с другими языками», - пояснил Карандий.

Напомним, Министерство образования внесло изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году. В этом году абитуриенты смогут выбрать, какие предметы им сдавать из 11 утвержденных; выпускники школ или классов с преподаванием на языке национальных меньшинств смогут пройти ВНО на соответствующем языке и т. д.

ВНО-2018 в Украине пройдет с 22 мая по 13 июня. 9 января стартовала регистрация для участия в пробном тестировании.