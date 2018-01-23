Завтра, 24 января, военнослужащий ВСУ Роман Савков будет передан из Донецка представителям украинской власти. Об этом сообщают СМИ.

По информации одного из изданий, договоренность о том, что Романа обменяют на Надежду Козлову, которую накануне помиловал президент Порошенко, была достигнута во время встречи 10 января в Москве спецпредставителя Киева в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным.

Надежду Козлову уже передали в Донецк 21 января, у нее ампутированы конечности и есть маленький ребенок.

О Романе Савкове СМИ начали писать после того, как о нем рассказал освобожденный 27 декабря военнослужащий Николай Герасименко.

«У Романа Савкова на нервной почве очень тяжелое состояние. У него повышенный сахар нашли. Он резко худеть стал. В санчасть не обращался. Затем практически перестал вставать, ребята начали бить тревогу, пришли медики, на носилках вывезли его в санчасть. Однако его вылечить не могут», – сообщил Герасименко.

Как писали ранее СМИ, 10 января 2018 года состоялась встреча Виктора Медведчука с Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждали украинскую повестку дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом, Донецком и Луганском, а также освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации, реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины в целом.