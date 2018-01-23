Президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Американская киноакадемия назвала шорт-листы всех номинаций на премию «Оскар» за 2018 год.

В Доброполье в ДТП с участием военного автомобиля попал автобус с шахтерами. Пострадали 8 человек. Авария произошла из-за сложных погодных условий.

НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укргаздобыча» обратились к правительству с требованием о получении компенсации расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, которые были возложены на компании Кабинетом Министров.

В швейцарском Давосе состоялась официальная программа открытия 48-го Всемирного экономического форума.

Часть украинцев, которые пострадали от теракта в Кабуле, прибыли в Украину.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Работа СММ ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года, заявил зампредседателя миссии Александр Хуг.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись телефонных переговоров между главарем частной военной компании «Вагнера» Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной «Тамбов»).

За минувшие сутки противник 6 раз нарушил режим тишины, вследствие вражеского минометного обстрела погиб 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует на востоке Украины наращивание сил и средств, а также подготовку сторон к продолжению и активизации конфликта.

Американские конгрессмены вслед за сенаторами смогли достичь соглашения, позволяющего продлить финансирование работы федерального правительства США на ближайшие три недели - до 8 февраля. Это позволит возобновить работу госучреждений, приостановленную в ночь на субботу.

В Парламентской ассамблее Совета Европы за закрытыми дверями прошло первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), который будет заниматься поиском механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею.