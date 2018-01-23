Власти Ривного могут признать уличных котов частью экосистемы города.

Электронная петиция с таким требованием набрала необходимое для рассмотрения количество голосов еще в марте прошлого года, сообщает РадиоТрек.

«Признать уличных котов частью экосистемы города Ривного, позволить им свободно жить в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов», – говорится в обращении, которое зарегистрировала Наталья Ющук.

Городской голова Ривного Владимир Хомко заявил, что в ответ на эту петицию уже готовится проект решения.

«Люди это воспринимают очень серьезно и вот возник даже конфликт. Одна из председателей ОСМД замуровала все окна, чтобы не лазили коты в подвал. Так эти женщины требуют открыть окна в ее доме. Трудно сказать, кто здесь прав, потому что это ее дом, и она решает. Но распоряжение такое видано мы взяли за основу распоряжения Киева и Львова, скомпоновали свое и такое распоряжение на ближайшей сессии будет проголосовано. Там это распоряжение требует, чтобы коты свободно заходили в подвал, выходили из подвала и так далее», – подчеркнул мэр.

Напомним, 22 июня 2017 года Киевский городской совет принял решение о признании бездомных котов частью экосистемы города.