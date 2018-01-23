На территории Херсонской области из-за снегопада на дорогах Одесса-Мелитополь и Берислав–Марьянское образовались заторы длиной около 1 км, а также ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-03 в Донецкой области. Об этом сообщается на странице Ситуационного центра Национальной полиции в Facebook.

Так, образовались заторы на 320 км трассы Одесса-Мелитополь возле села Зирка Горностаевского района и на 45 км дороги Берислав–Марьянское возле села Дудчаны Нововоронцовского района Херсонской области.

Также продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на участке трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский на территории Донецкой области (протяженность 63 км).