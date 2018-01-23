также в разделеОбщество
На интерактивной карте свалок обозначили пункты приема вторсырья 8
По примеру всех беглецов: Дыминский подал жалобу в Интерпол 22
Минздрав призвал украинцев прививаться от дифтерии 17
В Украине отменили ВНО по русскому языку 14
Из Польши вышлют 63 украинцев 17
Для усиления охраны границы на Буковине привлекли Нацгвардию 24
Минздрав ответил Москалю: Закарпатью направят 10 тысяч вакцин 17
Суд отказался закрыть дело об исчезновении Гриба в Беларуси 19
Регистрация на ВНО стартует 6 февраля 24
Главу Госаудита подозревают в незаконном обогащении 48
С начала года в Украине корью заболели 2084 человека 22
Суд вслед за сыном Авакова снял арест с недвижимости Чеботаря 42
Минздрав уверяет, что проблем с наличием вакцин от кори не будет 21
Запорожский аэропорт возобновил работу 30
Преступления против Майдана расследует прокурор, обвинявший активистов 32
В Ривном котов собираются признать частью экосистемы 46
Завтра из плена будет освобожден военнослужащий ВСУ Роман Савков 58
Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира 108

На территории Херсонской области из-за снегопада на дорогах Одесса-Мелитополь и Берислав–Марьянское образовались заторы длиной около 1 км, а также ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-03 в Донецкой области. Об этом сообщается на странице Ситуационного центра Национальной полиции в Facebook.

Так, образовались заторы на 320 км трассы Одесса-Мелитополь возле села Зирка Горностаевского района и на 45 км дороги Берислав–Марьянское возле села Дудчаны Нововоронцовского района Херсонской области.

Также продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на участке трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский на территории Донецкой области (протяженность 63 км).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

125
Теги