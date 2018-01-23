Информация о количестве погибших в результате теракта в Кабуле украинцев по состоянию на утро 23 января не изменилась - на данное время подстверждена гибель семи человек. Об этом Укринформу заявила спикер МИД Марьяна Беца.

«По состоянию на утро 23 января информация относительно количества и личных данных погибших граждан Украины не изменилась - подтверждена гибель семи граждан Украины, пяти мужчин и двух женщин», - сказала Беца.

Она проинформировала, что украинский консул сейчас находится в Кабуле, где осуществляет необходимые консульские действия относительно погибших и предоставляет необходимое содействие по возвращению пострадавших граждан Украины домой.

«Предварительно на 24 января запланировано отправление тел погибших в Украину», - рассказала спикер МИД.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение , в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта 23 января прибыли в Украину.