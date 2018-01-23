Украина поднялась на четыре строчки в рейтинге лучших стран мира в 2018 году по версии американского журнала US News&World Report и заняла 69 место среди 80 стран мира.

Странами-соседками Украины стали Иордания, которая опустилась с 67 на 68 место, а также Казахстан, который смог подняться с 71 на 70 место в рейтинге.

В прошлом году Украина занимала 73 место в рейтинге, уступая Боливии и опережая на один пункт Пакистан.

Наивысшую позицию в этом году Украина заняла в рейтинге стран по уровню влияния в мире – 33 место. А вот в перечне стран по уровню открытости для бизнеса у Украины самый низкий показатель – 75 сточка рейтинга, сообщает «Новое Время».

Составители рейтинга также отмечают, что Украина, чья история пережила длительные периоды оккупации другими странами, сегодня находится между войной и миром, а также между коррупцией и реформами.

В пятерку лучших стран мира по версии журнала вошли Швейцария, Канада, Германия, Британия и Япония.

При этом Беларусь, которая в прошлом году опережала Украину и находилась на 70 месте, в 2018 опустилась на 72 место рейтинга.

Россия поднялась на одно место – с 27 на 26 место в списке.

Напомним, Украина заняла 76 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк.