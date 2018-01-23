В первом полугодии 2018 года Украина может выйти на международный рынок капитала, выпустив евробонды. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Есть финансовые потребности, и, как министр финансов, я должен их удовлетворять. Каждый раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны использовать рынок. У нас есть планы на этот год, и инвесторы ждут нас», - подчеркнул министр, сообщает «Экономическая правда».

Данилюк добавил, что возможность выпуска евробондов может появиться до конца июня.

«Получение средств через продажу еврооблигаций не ослабляет стремление страны проводить реформы, которые требует от Киева основной кредитор - Международный валютный фонд», - уточнил политик.

Одно из требований МВФ - создание Антикоррупционного суда. Фонд раскритиковал президентский законопроект и недоволен тем, что документ не гарантирует независимость суда.

«Надеюсь, мы получим документ, который удовлетворит всех. Мы всегда серьезно смотрим на то, что предлагает нам МВФ. Особенно в вопросах, где в Украине меньше опыта. 2018 год - это не конец истории. У нас очень длительное сотрудничество с МВФ. И ясно, что мы будем продолжать работать вместе», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал ForUm, 14 декабря исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года.

В свою очередь заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей заявил, что фонд пока не планируетотправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества.