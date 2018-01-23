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Вчера, 22 января, в городе Кагарлык Киевской области полицейские задержали вооруженного мужчину, напавшего на депутата Киевского областного совета, сообщает отдел коммуникации полиции области.

По данным главка, после встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса, к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего нападавший пытался применить взрывное устройство.

В момент нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. Правоохранители сразу же догнали злоумышленника, который пытался убежать. Взрывотехники обнаружили у него муляж гранаты.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. 33-летнего напавшего из Белой Церкви поместили в изолятор временного содержания. Устанавливаются мотивы нападения на депутата.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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