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По факту вспышки метано-воздушной смеси на шахте в Покровске начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«В понедельник, 22 января, в полицию поступило сообщение от горного диспетчера ОАО «ШУ «Покровское» о том, что в 15:45 на шахте во время ведения работ по выемке угля произошло возгорание метано-воздушной смеси», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время взрыва на аварийном участке находилось 37 работников, 8 из которых получили травмы различного характера. Возраст пострадавших - от 38 до 48 лет.

Всех работников с места взрыва эвакуировали. Возгорание на месте происшествия отсутствует. Сейчас с ожогами разной степени горняки находятся в больнице.

Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование проводят органы полиции под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры.

Напомним, 22 января в Покровске Донецкой области в результате вспышки метана на шахте пострадали 8 горняков
ForUm

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