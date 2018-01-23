Супруги Сергей и Наталья Гладкие рассказали журналистам «Украинского выбора», откуда узнали об обмене, на что надеялись и кому выражают благодарность за обмен.

Сергей Гладкий, освобожденный из плена 27 декабря, рассказал, что пленные во время его пребывания в луганском СИЗО слушали военное радио АТО, откуда и узнали, что 27 декабря будет обмен.

«Мне жена сказала, что непосредственно он (Медведчук. — Ред.) занимался этим делом, чтобы нас освободить. Мы не имели никакой связи, разве что письма я мог писать — и все. Виктору Владимировичу спасибо. За то, что домой вернули меня, за то, что я сына увидел, жену, родню свою, что я вернулся в родную сторону, большое ему спасибо», — сказал Сергей в телефонном разговоре с журналистами.

Жена Сергея, Наталья Гладкая, рассказала о самых страшных днях, которые ей пришлось пережить. Она вспоминает, что ее муж Сергей попал в плен 25 февраля 2016 года, а когда начались его поиски, он числился как пропавший без вести.

«Сначала, когда Медведчук выступал, говорил с Путиным и патриархом Кириллом... начала зарождаться надежда. Мы с ребенком смотрели новости, и когда Медведчук сказал, что 27-го числа состоится обмен, то, конечно, уже были и слезы, и радость... Я на 99,9% была настроена, что обмен все же произойдет», — рассказала Наталья.

«Он вернул мне человека, вернул мне мужа — и все. Для меня это очень хороший плюс... Если бы были выборы, то я бы за него проголосовала и вся семья моя. Люди, которые действительно делают дело, им не надо СМИ, репортажи, камеры... Они стараются быть незаметными, делают дело не для показухи. А он (Медведчук. — Ред.) действительно остается в тени, но делает хорошие дела», — сказала Наталья Гладкая.

Она убеждена: если бы не встреча Виктора Медведчука с президентом РФ, родственникам и близким пленных еще долго пришлось бы проводить митинги, стучаться во властные кабинеты, а пленным — оставаться в неволе.

«Мы бы снова ездили, бастовали — матери, жены, а ребята сидели бы там. В другой ситуации я не знаю, что было бы, если бы не Виктор Владимирович. Наверное, все бы так и продолжалось. Спасибо Медведчуку за то, что он вернул мне мужа, сыну — отца и отцу — сына. За то, что Виктор Владимирович не побоялся сотрудничать с Россией и с той стороной, что он не побоялся злых слов от украинской стороны и сделал такое очень важное дело для многих матерей, жен, детей — вернул ребят...» — подчеркнула женщина.

Она считает, что Виктор Медведчук — мостик между Украиной и Россией не только в вопросах обмена, но и в вопросе восстановления мира.

«Он вселяет надежду, надежду людям, которые в такой страшной ситуации оказались, например, как мы. То, что обещал, он делает. Он делает не так, чтобы разговоры-разговоры и пиар... Он действительно делает очень важное дело», — подытожила Наталья Гладкая.