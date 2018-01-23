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В рамках местного пограничного движения (МПД) в Польшу в прошлом году въехали 4,23 млн украинцев, а по безвизу - 1,27 млн соотечественников.

Всего же в 2017 году из Украины в Польшу въехали 10,4 млн человек, 10 млн из которых - украинцы, говорится в ответе пограничной службы РП на запрос Укринформа.

«В направлении въезда в Польшу (на границах со всеми соседями) Пограничная служба проверила в целом 18,2 млн иностранцев. При этом на границе с Украиной - 10,4 млн человек, из них 10 млн являются гражданами Украины. В рамках МПД в Польшу въезжали 4,23 млн граждан Украины, а в рамках безвизового движения - 1,27 млн человек», - отмечают в Пограничной службе Польши.

На въезд и выезд из Польши на границе с Украиной польские пограничники в прошлом году проверили 2,14 млн поляков, более 148 тыс. граждан Молдовы, более 121 тыс. немцев, 87 тыс. румын, свыше 51 тыс. литовцев, 39 тыс. чехов, почти 24 тыс. граждан Латвии, а также почти 24 тыс. граждан России.

В прошлом году Пограничная служба РП не впустила в Польшу 72 тыс. иностранцев, из которых 29,7 тыс. (41,2%) являются украинцами. Основными причинами отказа во въезде в Польшу являются отсутствие надлежащих документов, которые обосновывают цель и условия пребывания в Польше, отсутствие актуальной визы или другого документа, позволяющего находиться в Польше, недостаточное количество средств, необходимых для пребывания, транзита через территорию Польши или возвращения иностранца домой.

На так называемой «зеленой» границе с Украиной польские пограничники в прошлом году задержали более 160 граждан третьих стран (которые не принадлежат к ЕС), на границе с Беларусью - 21 человек, с Россией - 4.

В прошлом году польско-украинскую границу в направлении Польши пересекли 73,8 тыс. автобусов, из которых больше всего на пунктах пропуска «Гребенное-Рава-Русская» (16,8 тыс.), «Корчева-Краковец» (16,6 тыс.) и «Дорогуск-Ягодин» (15,1 тыс.).

В 2017 году в Польшу въехали почти 3 млн легковых автомобилей, больше всего из которых в пунктах пропусков «Корчева-Краковец» (533 тыс.), «Медика-Шегини (504 тыс.)», и «Гребенное-Рава-Русская» (492 тыс.).

В прошлом году в Польшу из Украины въехали почти 323 тыс. грузовых автомобилей, из которых больше всего в пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин» (136,3 тыс.).

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.
ForUm

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